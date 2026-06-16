У США розбився бомбардувальник з 8 людьми на борту, всі загинули

На базі ВПС США Едвардс у південній Каліфорнії у понеділок невдовзі після зльоту розбився бомбардувальник B-52, у результаті чого загинули всі вісім осіб, що перебували на борту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Від літака, який впав близько 11:20 ранку під час планового випробувального польоту, практично нічого не залишилося.

BREAKING: A U.S. Air Force B-52 bomber crashed shortly after takeoff at Edwards Air Force Base, triggering an emergency response.



Emergency crews rushed to the scene as thick black smoke billowed from the wreckage scattered across the desert airfield.



More details, including… pic.twitter.com/JRx3R4ElJW – Fox News (@FoxNews) June 15, 2026

На борту B-52 перебували урядові підрядники та військовослужбовці. Виробник літаків Boeing підтвердив у понеділок ввечері, що на борту перебували двоє його працівників. Ніхто не вижив.

"Ми втратили вісьмох чудових американців", – сказав полковник Джеймс Хейс, заступник командира 412-го випробувального авіакрила в Едвардсі.

Невідомо, що саме спричинило аварію. Розслідування може тривати до шести місяців.

Boeing B-52 Stratofortress – це бомбардувальник дальнього радіуса дії, який почали використовувати у 1955 році. Створений для перевезення як звичайної, так і ядерної зброї, він використовувався у конфліктах за участю американських збройних сил від В’єтнаму до Ірану.

У 2025 році Boeing відправив до Едвардса літак B-52 з новою, модернізованою радіолокаційною системою. Випробувальна команда планувала провести наземні та льотні тестування літака протягом 2026 року, щоб ухвалити рішення щодо виробництва, повідомили ВПС у пресрелізі 2025 року. Сучасна радіолокаційна система замінила застарілу радіолокаційну систему літака з метою підвищення ефективності. Неясно, чи це був той самий літак, який зазнав аварії в понеділок.

База ВПС Едвардс є центром значної частини діяльності з випробувань та розробки літаків ВПС США і розташована приблизно за 161 км на північ від Лос-Анджелеса. Авіапідрозділ, який керує базою, також проводить випробування всіх літаків, систем озброєння, програмного забезпечення та компонентів ВПС перед їх закупівлею, а також протягом усього терміну їх експлуатації.

Нагадаємо, в червні США вперше втратили вертоліт Apache біля Ормузької протоки.

У березні військові США підтвердили втрату над Іраком літака-заправника KC-135.