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У США розбився бомбардувальник з 8 людьми на борту, всі загинули

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Новини — Вівторок, 16 червня 2026, 09:54 — Христина Бондарєва

На базі ВПС США Едвардс у південній Каліфорнії у понеділок невдовзі після зльоту розбився бомбардувальник B-52, у результаті чого загинули всі вісім осіб, що перебували на борту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Від літака, який впав близько 11:20 ранку під час планового випробувального польоту, практично нічого не залишилося.

На борту B-52 перебували урядові підрядники та військовослужбовці. Виробник літаків Boeing підтвердив у понеділок ввечері, що на борту перебували двоє його працівників. Ніхто не вижив.

"Ми втратили вісьмох чудових американців", – сказав полковник Джеймс Хейс, заступник командира 412-го випробувального авіакрила в Едвардсі.

Невідомо, що саме спричинило аварію. Розслідування може тривати до шести місяців.

Boeing B-52 Stratofortress – це бомбардувальник дальнього радіуса дії, який почали використовувати у 1955 році. Створений для перевезення як звичайної, так і ядерної зброї, він використовувався у конфліктах за участю американських збройних сил від В’єтнаму до Ірану.

У 2025 році Boeing відправив до Едвардса літак B-52 з новою, модернізованою радіолокаційною системою. Випробувальна команда планувала провести наземні та льотні тестування літака протягом 2026 року, щоб ухвалити рішення щодо виробництва, повідомили ВПС у пресрелізі 2025 року. Сучасна радіолокаційна система замінила застарілу радіолокаційну систему літака з метою підвищення ефективності. Неясно, чи це був той самий літак, який зазнав аварії в понеділок.

База ВПС Едвардс є центром значної частини діяльності з випробувань та розробки літаків ВПС США і розташована приблизно за 161 км на північ від Лос-Анджелеса. Авіапідрозділ, який керує базою, також проводить випробування всіх літаків, систем озброєння, програмного забезпечення та компонентів ВПС перед їх закупівлею, а також протягом усього терміну їх експлуатації.

Нагадаємо, в червні США вперше втратили вертоліт Apache біля Ормузької протоки.

У березні військові США підтвердили втрату над Іраком літака-заправника KC-135.

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