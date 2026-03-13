На борту втраченого США літака-заправника загинули всі 6 членів екіпажу

Всі шість членів екіпажу загинули в результаті катастрофи американського літака-заправника в Іраку.

Про це в Х повідомило Центральне командування США, передає "Європейська правда".

"Всі шість членів екіпажу американського літака-заправника KC-135, який зазнав катастрофи на заході Іраку, вважаються загиблими. Літак було втрачено під час польоту над дружнім повітряним простором 12 березня в ході операції "Епічна лють", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що загинули четверо з шести членів екіпажу.

Літак KC-135 Stratotanker розбився на заході Іраку, причому літак був втрачений під час польоту над дружнім повітряним простором напередодні.

"Обставини інциденту з'ясовуються", – йдеться у повідомленні командування.

"Втрата літака не була спричинена ворожим або дружнім вогнем", – додали там.

Імена загиблих військовослужбовців не розголошуються протягом 24 годин після того, як будуть повідомлені найближчі родичі.

