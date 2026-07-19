Польща проведе 11-денні військові навчання на південному заході країни

У Польщі з наступного тижня почнуться військові навчання в Опольському воєводстві, на південному заході країни, що триватимуть до кінця липня.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

В адміністрації Опольського воєводства опублікували попередження для мешканців та гостей регіону, що у період з 20 по 31 липня у зв’язку з військовими навчаннями вони можуть бачити військових і техніку, особливо на лісових дорогах, і це не є причиною для занепокоєння.

Людей просять не фотографувати учасників навчання і не публікувати такий контент.

Також нагадали, що у вівторок або середу відбудеться планова активація сирен повітряної тривоги та інших інструментів оповіщення населення – які цього разу не означають ніякої реальної небезпеки.

ВПС Німеччини та Франції у липні вперше провели спільні навчання у сфері ядерного стримування.

Литва та Латвія домовилися провести військові навчання для готовності до спільних дій.