Литва та Латвія домовилися провести військові навчання для готовності до спільних дій

Президент Литви Гітанас Науседа заявив у середу, що він та президент Латвії Едгарс Рінкевичс домовилися про проведення спільних військових навчань на латвійському полігоні Селонія, оскільки країни Балтії прагнуть поглибити співпрацю в галузі оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Я вбачаю великий потенціал у зміцненні співпраці між нашими збройними силами, організації спільних навчань та підвищенні нашої готовності до спільних дій", = заявив Науседа журналістам після зустрічі з Рінкевичсом у Вільнюсі.

"Президент Рінкевичс і я домовилися провести спільні навчання на полігоні Селонія в Латвії", – додав він.

Рінкевичс зазначив, що Латвія готова надати цей полігон не лише для проведення навчань, а й для ширшої військової співпраці між двома країнами.

Лідери також обговорили питання регіональної безпеки, зокрема плани Литви скасувати конституційну норму, яка забороняє розміщення ядерної зброї на її території.

3 липня група з 50 литовських депутатів зареєструвала конституційну поправку, спрямовану на скасування положення, що забороняє розміщення ядерної зброї на території країни.

Гітанас Науседа заявив, що майже всі лідери фракцій Сейму погоджуються з тим, що положення конституції, яке забороняє розміщення ядерної зброї на території країни, застаріло і має бути скасоване.