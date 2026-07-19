Польша проведет 11-дневные военные учения на юго-западе страны

В Польше со следующей недели начнутся военные учения в Опольском воеводстве, на юго-западе страны, которые продлятся до конца июля.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В администрации Опольского воеводства опубликовали предупреждение для жителей и гостей региона о том, что в период с 20 по 31 июля в связи с военными учениями они могут видеть военных и технику, особенно на лесных дорогах, и это не является поводом для беспокойства.

Людей просят не фотографировать участников учений и не публиковать такой контент.

Также напомнили, что во вторник или среду состоится плановая активация сирен воздушной тревоги и других средств оповещения населения – которые на этот раз не означают никакой реальной опасности.

ВВС Германии и Франции в июле впервые провели совместные учения в сфере ядерного сдерживания.

Литва и Латвия договорились провести военные учения для обеспечения готовности к совместным действиям.