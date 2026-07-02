Каллас запропонує нові санкції проти РФ після нічного удару по Києву

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що запропонує додаткові санкції Євросоюзу проти Росії після нічного обстрілу Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Каллас наголосила, що самими лише словами осуду російські удари по Києву зупинити неможливо.

Words of condemnation alone will not stop attacks on Kyiv. Only sustained military support for Ukraine and increased pressure on Moscow can do that.



This week, the EU has started disbursing €6 billion under the €90 billion support loan to strengthen Kyiv’s defences.



Today, I… – Kaja Kallas (@kajakallas) July 2, 2026

"Це можуть зробити лише стала військова підтримка для України та посилення тиску на Москву. ЄС цього тижня почав виплачувати 6 млрд євро у межах позики на 90 млрд євро для посилення української оборони. Сьогодні я запропоную застосувати санкції до ширшого кола компаній, що підтримують ВПК Росії, у відповідь на ці удари. Що більше Москва б’є по цивільних, тим більше має бути санкцій", – заявила вона.

"Ми продовжимо підвищувати ціну війни, доки Росія не зрозуміє, що не може перемогти", – додала Кая Каллас.

Також вона повідомила, що зі співробітниками представництва ЄС в Україні у Києві все гаразд, та подякувала їм за роботу у складних умовах.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після обстрілу закликав партнерів не зволікати з рішеннями щодо надання засобів ППО для України.

Як відомо, у ніч на 2 липня Росія масовано атакувала Київ, внаслідок чого, за останніми даними, загинуло 13 людей, ще 56 – постраждали.

Крім того, росіяни у ніч проти 2 липня масовано атакували й Київську область ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Зафіксовані наслідки у п'яти районах області.