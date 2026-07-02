Каллас предложит новые санкции против РФ после ночного удара по Киеву

Главная дипломатка ЕС Кая Каллас заявила, что предложит дополнительные санкции со стороны Евросоюза против России после ночного обстрела Киева.

Как сообщает "Европейская правда", она опубликовала это заявление в своем X.

Каллас подчеркнула, что одними лишь словами осуждения остановить российские удары по Киеву невозможно.

Words of condemnation alone will not stop attacks on Kyiv. Only sustained military support for Ukraine and increased pressure on Moscow can do that.



This week, the EU has started disbursing €6 billion under the €90 billion support loan to strengthen Kyiv’s defences.



Today, I… – Kaja Kallas (@kajakallas) July 2, 2026

"Это могут обеспечить лишь постоянная военная поддержка Украины и усиление давления на Москву. На этой неделе ЕС начал выплачивать 6 млрд евро в рамках кредита на 90 млрд евро для укрепления обороны Украины. Сегодня я предложу применить санкции к более широкому кругу компаний, поддерживающих ВПК России, в ответ на эти удары. Чем больше Москва наносит удары по гражданскому населению, тем больше должно быть санкций", – заявила она.

"Мы продолжим повышать цену войны, пока Россия не поймёт, что не может победить", – добавила Кая Каллас.

Также она сообщила, что с сотрудниками представительства ЕС в Украине в Киеве всё в порядке, и поблагодарила их за работу в сложных условиях.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после обстрела призвал партнеров не медлить с решениями о предоставлении средств ПВО для Украины.

Как известно, в ночь на 2 июля Россия массированно атаковала Киев, в результате чего, по последним данным, погибли 13 человек, еще 56 – пострадали.

Кроме того, в ночь на 2 июля россияне массированно атаковали и Киевскую область ударными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. Зафиксированы последствия в пяти районах области.