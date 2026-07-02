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Каллас предложит новые санкции против РФ после ночного удара по Киеву

Новости — Четверг, 2 июля 2026, 10:01 — Мария Емец

Главная дипломатка ЕС Кая Каллас заявила, что предложит дополнительные санкции со стороны Евросоюза против России после ночного обстрела Киева.

Как сообщает "Европейская правда", она опубликовала это заявление в своем X.

Каллас подчеркнула, что одними лишь словами осуждения остановить российские удары по Киеву невозможно. 

"Это могут обеспечить лишь постоянная военная поддержка Украины и усиление давления на Москву. На этой неделе ЕС начал выплачивать 6 млрд евро в рамках кредита на 90 млрд евро для укрепления обороны Украины. Сегодня я предложу применить санкции к более широкому кругу компаний, поддерживающих ВПК России, в ответ на эти удары. Чем больше Москва наносит удары по гражданскому населению, тем больше должно быть санкций", – заявила она.

"Мы продолжим повышать цену войны, пока Россия не поймёт, что не может победить", – добавила Кая Каллас.

Также она сообщила, что с сотрудниками представительства ЕС в Украине в Киеве всё в порядке, и поблагодарила их за работу в сложных условиях.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после обстрела призвал партнеров не медлить с решениями о предоставлении средств ПВО для Украины.

Как известно, в ночь на 2 июля Россия массированно атаковала Киев, в результате чего, по последним данным, погибли 13 человек, еще 56 – пострадали.

Кроме того, в ночь на 2 июля россияне массированно атаковали и Киевскую область ударными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. Зафиксированы последствия в пяти районах области.

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Кая Каллас санкции
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