Сибіга закликав партнерів не зволікати з ППО для України після "ночі жаху" у Києві

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернувся до західних партнерів із закликом не зволікати з рішеннями щодо надання засобів ППО для України після масованого удару РФ по Києву.

Про це український міністр написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що внаслідок російської атаки на українську столицю з використанням усіх видів ракет і дронів загинули щонайменше 10 осіб, і ця цифра може зрости.

"Не відкладайте прийняття рішень щодо надання Україні засобів протиповітряної оборони! Це наш головний заклик до партнерів після того, як Київ пережив ніч жаху", – наголосив він.

За словами очільника українського зовнішньополітичного відомства, цілями російських ударів стали житлові будинки та цивільна інфраструктура.

"Такі удари є тяжкими воєнними злочинами, і ми інформуємо про них усіх партнерів та міжнародні організації, закликаючи притягнути винних до відповідальності та вжити рішучих заходів", – вказав Сибіга.

У цьому контексті він наголосив на необхідності негайно надати Україні засоби ППО, посилити санкційний тиск на Росію, а також ухвалити рішення щодо збільшення підтримки України, зокрема в енергетичній сфері.

"Ми вимагаємо рішучих міжнародних заходів. Не лише слів засудження, а й конкретних дій, щоб зупинити російський терор", – підкреслив міністр.

Сибіга також додав, що аморально виправдовувати російські атаки, заявляючи, що Москва діє у відповідь на удари України по території Росії.

"У цій війні є агресор і країна, яка захищається відповідно до статті 51 Статуту ООН. Росія не має права завдавати будь-яких ударів по Україні, тоді як Україна має повне право відповідати, захищатися від агресора та завдавати ударів по будь-яких законних військових цілях на території Росії", – підкреслив він.

Як відомо, у ніч на 2 липня Росія масовано атакувала Київ, внаслідок чого, за останніми даними, загинуло 13 людей, ще 56 – постраждали.

Крім того, росіяни у ніч проти 2 липня масовано атакували й Київську область ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Зафіксовані наслідки у п'яти районах області.