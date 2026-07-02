Глави МЗС багатьох європейських країн засудили нічну атаку по Києву

Міністри закордонних справ низки європейських країн засудили нічний обстріл Росією Києва, внаслідок якого вже підтверджено 17 смертей і понад 80 людей постраждали.

Як повідомляє "Європейська правда", заяви вони опублікували у своїх X.

Очільниця МЗС Латвії Байба Браже заявила про повну солідарність з українцями.

"Росію слід примушувати до миру максимальним тиском, у тому числі санкційним, та постійною підтримкою України", – наголосила вона.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна наголосив, що усе це відбувається через те, що Кремль не хоче відмовлятись від своїх імперських амбіцій.

"Щоб змінити це, Україні потрібні військові засоби для захисту своїх людей. А тиск на Росію має і далі зростати, доки вона вже не зможе продовжувати агресію", – заявив він.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні висловив солідарність з українським колегою Андрієм Сибігою та всіма українцями.

"Росія має припинити ці атаки та діяти як відповідальний учасник міжнародної спільноти. Уряд Італії продовжуватиме рішуче підтримувати Київ аж до досягнення справедливого та тривалого миру", - заявив він.

Глава МЗС Фінляндії назвала кадри з Києва жахливими та наголосила, що під ударами знову опинилася цивільна інфраструктура.

"Фінляндія захоплюється хоробрістю і стійкістю українців. Ми підтримуємо Україну", – написала вона.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, яка під час обстрілу була у Києві, заявила, що Росія "вчинила справжнє пекло".

Глава європейської дипломатії Кая Каллас має намір запропонувати нові санкції проти РФ після масованої російської атаки на Київ.