Главы МИД многих европейских стран осудили ночную атаку по Киеву

Министры иностранных дел ряда европейских стран осудили ночной обстрел Киева со стороны России, в результате которого уже подтверждено 17 погибших и более 80 пострадавших.

Как сообщает "Европейская правда", они опубликовали свои заявления в своих аккаунтах в X.

Глава МИД Латвии Байба Браже заявила о полной солидарности с украинцами. "Россию следует принуждать к миру с помощью максимального давления, в том числе санкционного, и постоянной поддержки Украины", – подчеркнула она.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна подчеркнул, что все это происходит из-за того, что Кремль не хочет отказываться от своих имперских амбиций.

"Чтобы изменить это, Украине нужны военные средства для защиты своих людей. А давление на Россию должно и дальше расти, пока она уже не сможет продолжать агрессию", – заявил он.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил солидарность со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и всеми украинцами.

"Россия должна прекратить эти атаки и действовать как ответственный участник международного сообщества. Правительство Италии будет и впредь решительно поддерживать Киев до тех пор, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир", – заявил он.

Глава МИД Финляндии назвала кадры из Киева ужасающими и подчеркнула, что под ударами вновь оказалась гражданская инфраструктура. "Финляндия восхищается храбростью и стойкостью украинцев. Мы поддерживаем Украину", – написала она.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова, которая во время обстрела находилась в Киеве, заявила, что Россия "устроила настоящий ад".

Глава европейской дипломатии Кая Каллас намерена предложить новые санкции против РФ после массированной российской атаки на Киев.