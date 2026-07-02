Посол ЄС про російську атаку: РФ вчинила у Києві справжнє пекло

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова розповіла про свої враження під час нічної масованої російської атаки на Київ.

Про це європейська дипломатка написала у себе в Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила Матернова, у ніч на 2 липня "Росія вчинила у Києві справжнє пекло".

"Складалося враження, ніби значна частина міста палала. Люди провели ніч у бомбосховищах. Багато з тих, хто не встиг туди вчасно, загинули або зараз борються за життя в лікарні. У той час, як я пишу ці слова, багато людей досі залишаються заблокованими під уламками палаючих будівель. Влада підтвердила 13 загиблих і 84 поранених. Поки що. Боюся, що остаточна кількість жертв буде більшою", – написала вона.

Посол розповіла, як прокинулась посеред ночі від сирени і попрямувала в укриття.

"Я ніколи не бачила його таким переповненим, як минулої ночі; багато людей, очевидно, прислухалися до попередження президента Зеленського, який через загрозу нападу достроково перервав свою поїздку до Ірландії", – додала вона.

За словами Матернової, це був один із найбільших комбінованих ударів по Києву та інших містах з початку повномасштабного вторгнення, який тривав понад 12 годин.

Вона поінформувала, що Росія також завдала удару по місцю, де мешкають дипломати. Всі вони залишилися неушкодженими, але їхні речі постраждали під час пожежі, що охопила будівлю.

"Кожна ніч в Україні схожа на гру в російську рулетку. Ми не скаржимося. Ми тут, щоб виконувати свою роботу, і будемо це робити й надалі. Але не можна заперечувати психологічний тягар, який несе життя в такі ночі", – підкреслила посол ЄС.

Як відомо, у ніч на 2 липня Росія масовано атакувала Київ, внаслідок чого, за останніми даними, загинуло 13 людей.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернувся до західних партнерів із закликом не зволікати з рішеннями щодо надання засобів ППО для України після масованого удару РФ по Києву. Президент Зеленський у цьому контексті закликав робити внески в ініціативу PURL.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас має намір запропонувати нові санкції проти РФ після масованої російської атаки на Київ.