ЗМІ: поблизу турецького Трабзона впав дрон, ймовірно український

В районі турецького міста Трабзон, що на узбережжі Чорного моря, впав безпілотник з бойовою частиною – нібито український.

Про це повідомляють низка ЗМІ, серед яких CNN Turk та Milliyet.

Інцидент стався 1 липня у приморському муніципалітеті Ачикалан, що розташований західніше Трабзона. Безпілотник влетів у дерево і вибухнув, після чого уламки впали на дорогу. Після повідомлень місцевих мешканців прибули правоохоронці та забрали уламки на експертизу.

BursaHakimiyet

За попередніми висновками, дрон міг нести близько 5 кг вибухівки.

Milliyet

Безпілотник попередньо ідентифікували як український, розслідування триває.

Milliyet

У разі підтвердження це, наскільки відомо, буде першим випадком, коли український дрон впав на території Туреччини.

Протягом весни і літа 2026 року були численні випадки, коли українські ударні БпЛА під впливом російських засобів РЕБ опинялись на території країн Балтії та у Фінляндії.

Вже двічі винищувачі НАТО збили "заблукалі" українські апарати над країнами Балтії – перший над Естонією, другий – над Латвією.

На початку червня український морський дрон, що збився з курсу під впливом російських засобів РЕБ, вибухнув у румунському порту Констанца. Перед тим у прикордонному місті Галац російський "Шахед" зруйнував квартиру на верхньому поверсі багатоповерхівки, що стало першим подібним інцидентом.