СМИ: вблизи турецкого Трабзона упал дрон, вероятно, украинский

В районе турецкого города Трабзон на побережье Черного моря упал беспилотник с боевой частью – якобы украинский.

Об этом сообщают ряд СМИ, среди которых CNN Turk и Milliyet.

Инцидент произошел 1 июля в приморском муниципалитете Ачикалан, расположенном западнее Трабзона. Беспилотник влетел в дерево и взорвался, после чего обломки упали на дорогу. После сообщений местных жителей прибыли правоохранители и забрали обломки на экспертизу.

BursaHakimiyet

По предварительным выводам, дрон мог нести около 5 кг взрывчатки.

Milliyet

Беспилотник предварительно идентифицировали как украинский, расследование продолжается.

Milliyet

В случае подтверждения это, насколько известно, станет первым случаем, когда украинский дрон упал на территории Турции.

В течение весны и лета 2026 года были многочисленные случаи, когда украинские ударные БПЛА под влиянием российских средств РЭБ оказывались на территории стран Балтии и в Финляндии.

Уже дважды истребители НАТО сбили "заблудившиеся" украинские аппараты над странами Балтии – первый над Эстонией, второй – над Латвией.

В начале июня украинский морской дрон, сбившийся с курса под влиянием российских средств РЭБ, взорвался в румынском порту Констанца. Перед тем в приграничном городе Галац российский "Шахед" разрушил квартиру на верхнем этаже многоэтажки, что стало первым подобным инцидентом.