В СБУ уточнили, чим займалися на замовлення РФ затримані у Польщі українці й білоруси

У Службі безпеки України повідомили, що затримання й депортація з Польщі 9 українців і двох білорусів, які працювали в інтересах РФ, є результатом спільного з польськими спецслужбами розслідування, та розповіли деталі про діяльність затриманих.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікували 2 липня.

В СБУ деталізували, що затримані у Польщі 11 осіб влаштовували антиукраїнські мітинги на замовлення з Росії протягом 2025-2026 років.

"Йдеться про 5 псевдоакцій протесту, інспірованих та проплачених кремлем у Варшаві та Вроцлаві. Як з’ясували правоохоронці, організатори замовних мітингів пропонували по 100-200 доларів США за одноразову участь у "масовці"", – йдеться у заяві.

Як зазначається, за вказівкою російських кураторів вони підшукували потенційних учасників замовних мітингів, інструктували їх, видавали агітаційні матеріали та готівкою розраховувалися за участь.

"Організовані РФ вуличні "протести" у європейських містах були спрямовані на дискредитацію України на міжнародній арені та підрив суспільно-політичної ситуації в країнах ЄС. Наразі всіх викритих депортовано до країн походження. Діям фігурантів з України буде надано правову оцінку залежно від ступеня винуватості кожного", – повідомили в СБУ.

Нагадаємо, 29 червня у Польщі заявили про затримання й видворення з країни дев'ятьох українських громадян і двох білорусів, які, за даними спецслужб, вербували українців для проплаченої участі у мітингах і діяли за вказівками з РФ.

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