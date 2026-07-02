В СБУ уточнили, чем занимались по заказу РФ задержанные в Польше украинцы и белорусы

В Службе безопасности Украины сообщили, что задержание и депортация из Польши 9 украинцев и двух белорусов, действовавших в интересах РФ, являются результатом совместного с польскими спецслужбами расследования, и рассказали подробности о деятельности задержанных.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовали 2 июля.

В СБУ уточнили, что задержанные в Польше 11 человек устраивали антиукраинские митинги по заказу из России в течение 2025–2026 годов.

"Речь идет о 5 псевдоакциях протеста, инспирированных и оплаченных Кремлем в Варшаве и Вроцлаве. Как выяснили правоохранители, организаторы заказных митингов предлагали по 100–200 долларов США за одноразовое участие в "массовом мероприятии"", – говорится в заявлении.

Как отмечается, по указанию российских кураторов они подбирали потенциальных участников заказных митингов, инструктировали их, выдавали агитационные материалы и наличными рассчитывались за участие.

"Организованные РФ уличные "протесты" в европейских городах были направлены на дискредитацию Украины на международной арене и подрыв общественно-политической ситуации в странах ЕС. В настоящее время все разоблаченные депортированы в страны происхождения. Действиям фигурантов из Украины будет дана правовая оценка в зависимости от степени виновности каждого", – сообщили в СБУ.

Напомним, 29 июня в Польше заявили о задержании и выдворении из страны девяти украинских граждан и двух белорусов, которые, по данным спецслужб, вербовали украинцев для оплачиваемого участия в митингах и действовали по указаниям из РФ.

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