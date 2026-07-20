Стармер виступив з останньою промовою на посаді прем’єра

Глава уряду Британії Кір Стармер, який 20 липня залишає посаду, виголосив останню промову на посту прем’єр-міністра.

Витяги з неї наводить Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Стармер зазначив, що за шість з половиною років на чолі Лейбористської партії він вивів її "зі стану історичної поразки 2019 року, перетворивши на партію, здатну відповідати вимогам країни, і здобув переконливу перемогу на загальних виборах 2024 року.

"Відтоді для мене було великою честю служити вам і цій великій країні на посаді прем’єр-міністра, і я впевнений, що Британія зараз сильніша та справедливіша, ніж була два роки тому", – сказав Стармер.

Він наголосив, що його уряд вивів дітей із бідності, скоротив імміграцію, зміцнив оборону та підвищив міжнародний авторитет Великої Британії.

Стармер додав, що в "сучасному світі, де наші вороги не зупиняться ні перед чим, аби роз’єднати нас", частково через "нашу непохитну рішучість щодо хороброго народу України", надзвичайно важливо, щоб країна об’єдналася.

Він побажав своєму наступнику, Енді Бернему, успіхів, та подякував співробітникам Даунінг-стріт і своїй дружині Вікторії.

"Я йду з гідністю, я йду з посмішкою і я йду, пишаючись усім, чого ми досягли. Дуже вам дякую", – підсумував він.

Після промови Стармер прибув до Букінгемського палацу, де він подасть королю офіційну заяву про відставку з посади прем’єр-міністра.

У понеділок, 20 липня, Енді Бернем стане новим прем’єр-міністром Великої Британії – вже четвертим за час правління короля Чарльза III, яке розпочалося лише у 2022 році.

Детальніше про наступника Стармера читайте у статті Прихильник України та ЄС: чи зможе прем'єр Бернем убезпечити Британію від ультраправих.