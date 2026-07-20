Бернем стане четвертим прем'єром Британії за правління короля Чарльза

У понеділок, 20 липня, Енді Бернем стане новим прем’є-міністром Великої Британії – вже четвертим за час правління короля Чарльза III, яке розпочалося лише у 2022 році.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Бернем прийде на зміну лейбористу Кіру Стармеру, перед яким за правління Чарльза прем’єрами встигли попрацювати консерватори Ріші Сунак та Ліз Трасс.

Це означає, що сьогодні король знову виконає свою роль глави держави, попрощавшись із прем’єр-міністром, що йде у відставку, під час останньої приватної аудієнції, а потім привітавши нового прем’єра.

Все це відбудеться в Букінгемському палаці, куди новопризначеного прем’єр-міністра приводять на зустріч із королем, і де Бернему буде доручено сформувати уряд.

Раніше ця церемонія називалася "цілуванням руки", адже новопризначений прем’єр-міністр цілував руку монарха. Але тепер це рукостискання, після якого роблять фото на пам’ять.

Візит до королівського палацу може здаватися дещо старомодним ритуалом, відзначає BBC, але він також є частиною стабільного процесу передачі влади.

Нагадаємо, 17 липня Енді Бернем був обраний лідером Лейбористської партії.

Раніше Бернем виклав своє бачення зовнішньої політики, пообіцявши продовжувати підтримку України на тому ж рівні.

Детальніше про наступника Стармера читайте у статті Прихильник України та ЄС: чи зможе прем'єр Бернем убезпечити Британію від ультраправих.