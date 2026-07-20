Стармер выступил с последней речью на посту премьера

Глава правительства Великобритании Кир Стармер, который 20 июля покидает свой пост, выступил с последней речью на посту премьер-министра.

Выдержки из нее приводит Sky News, сообщает "Европейская правда".

Стармер отметил, что за шесть с половиной лет во главе Лейбористской партии он вывел ее "из состояния исторического поражения 2019 года, превратив в партию, способную отвечать требованиям страны, и одержал убедительную победу на всеобщих выборах 2024 года.

"С тех пор для меня было большой честью служить вам и этой великой стране на посту премьер-министра, и я уверен, что Великобритания сейчас сильнее и справедливее, чем была два года назад", – сказал Стармер.

Он подчеркнул, что его правительство вывело детей из бедности, сократило иммиграцию, укрепило оборону и повысило международный авторитет Великобритании.

Стармер добавил, что в "современном мире, где наши враги не остановятся ни перед чем, чтобы разъединить нас", отчасти благодаря "нашей непоколебимой решимости в отношении храброго народа Украины", чрезвычайно важно, чтобы страна объединилась.

Он пожелал своему преемнику, Энди Бернему, успехов и поблагодарил сотрудников Даунинг-стрит и свою жену Викторию.

"Я ухожу с достоинством, я ухожу с улыбкой и я ухожу, гордясь всем, чего мы достигли. Большое вам спасибо", – подытожил он.

После речи Стармер прибыл в Букингемский дворец, где он подаст королю официальное заявление об отставке с поста премьер-министра.

В понедельник, 20 июля, Энди Бернем станет новым премьер-министром Великобритании – уже четвертым за время правления короля Чарльза III, которое началось лишь в 2022 году.

Подробнее о преемнике Стармера читайте в статье Сторонник Украины и ЕС: сможет ли премьер Бернем защитить Великобританию от ультраправых.