У Польщі до втрати пам’яті побили чоловіка, який заступився за українця

У польському місті Познань побили 60-річного чоловіка після того, як він став свідком того, як троє чоловіків викрикували образи на адресу українського хлопця, і став на його захист.

Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда".

Під час поїздки на трамваї чоловік свідком того, як троє чоловіків викрикували образи на адресу українського хлопця і вирішив за нього заступитись.

Тоді чоловіки перенесли свою агресію на 60-річного чоловіка. До сутички та побиття дійшло на зупинці.

Речник Воєводського управління поліції в Познані молодший інспектор Анджей Боровіак повідомив PAP, що внаслідок побиття у чоловіка спостерігалися провали в пам’яті.

Поліція опитала свідків та вилучила записи з камер відеоспостереження на зупинці, де сталися події. У понеділок мають бути оприлюднені записи з трамвая.

Наразі місцева поліція розшукує причетних до побиття.

Раніше стало відомо, що за останні шість місяців кількість повідомлень, що надійшли до поліції Польщі у зв’язку з атаками проти українців на грунті ненависті, виросла на понад 30% у порівнянні з аналогічним періодом минулоріч.

Посол України в Польщі Василь Боднар, коментуючи останні напади на українців в країні, висловив сподівання, що це "тимчасове явище".