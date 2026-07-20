В Польше до потери сознания избили мужчину, вставшего на защиту украинца

В польском городе Познань избили 60-летнего мужчину после того, как он стал свидетелем того, как трое мужчин выкрикивали оскорбления в адрес украинского парня, и встал на его защиту.

Об этом сообщает PAP, пишет "Европейская правда".

Во время поездки на трамвае мужчина стал свидетелем того, как трое мужчин выкрикивали оскорбления в адрес украинского парня, и решил заступиться за него.

Тогда мужчины перенесли свою агрессию на 60-летнего мужчину. До стычки и избиения дело дошло на остановке.

Пресс-секретарь Воеводского управления полиции в Познани младший инспектор Анджей Боровяк сообщил PAP, что в результате избиения у мужчины наблюдались провалы в памяти.

Полиция опросила свидетелей и изъяла записи с камер видеонаблюдения на остановке, где произошли события. В понедельник должны быть обнародованы записи из трамвая.

В настоящее время местная полиция разыскивает причастных к избиению.

Ранее стало известно, что за последние шесть месяцев количество сообщений, поступивших в полицию Польши в связи с нападениями на украинцев на почве ненависти, выросло более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Посол Украины в Польше Василий Боднар, комментируя последние нападения на украинцев в стране, выразил надежду, что это "временное явление".