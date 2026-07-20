Колишній міністр оборони Британії отримав високу посаду в новому уряді

Колишній міністр оборони Великої Британії Джон Гілі отримав високу посаду в новому уряді на чолі з Енді Бернемом – його призначили міністром фінансів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Телеканал називає призначення Гілі на цю посаду несподіваним, оскільки раніше серед можливих кандидатів називалися такі політики, як Ед Мілібенд і Шабана Махмуд.

Гілі пішов з уряду минулого місяця на знак протесту проти того, що уряд Кіра Стармера, як стверджується, недофінансував план інвестицій в оборонну сферу.

Гілі має певний попередній досвід роботи в Міністерстві фінансів: протягом п’яти років він обіймав посади економічного секретаря та фінансового секретаря за часів Гордона Брауна.

Крім того, у 2007–2009 роках він обіймав посаду міністра у справах місцевого самоврядування, а у 2009–2010 роках – міністра з питань житлового будівництва.

Як зазначено, Бернем призначив Гілі міністром фінансів, оскільки вважає, що вони поділяють однакові погляди на економічну стабільність, чинні бюджетні правила, децентралізацію та реіндустріалізацію.

Він також вважає, що зможе скористатися досвідом Гілі на посаді міністра житлового будівництва для реалізації свого наміру створити найбільшу програму житлового будівництва з часів післявоєнного періоду.

Вважається, що Бернем також шукав досвідченого й надійного політика – і знайшов його в особі колишнього міністра оборони.

Новий лідер британської Лейбористської партії Енді Бернем у понеділок, 20 липня, офіційно замінив Кіра Стармера на посту прем’єр-міністра Великої Британії.

Після того як король Чарльз офіційно прийняв відставку Кіра Стармера, Бернем прибув до Букінгемського палацу та отримав від монарха доручення сформувати новий уряд.

Детальніше про наступника Стармера читайте у статті Прихильник України та ЄС: чи зможе прем'єр Бернем убезпечити Британію від ультраправих.