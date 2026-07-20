Бывший министр обороны Британии получил высокий пост в новом правительстве

Бывший министр обороны Великобритании Джон Хили получил высокий пост в новом правительстве во главе с Энди Бернемом – его назначили министром финансов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Телеканал называет назначение Хили на эту должность неожиданным, поскольку ранее среди возможных кандидатов назывались такие политики, как Эд Милибэнд и Шабана Махмуд.

Гили покинул правительство в прошлом месяце в знак протеста против того, что правительство Кира Стармера, как утверждается, недофинансировало план инвестиций в оборонную сферу.

У Гили есть определенный предыдущий опыт работы в Министерстве финансов: в течение пяти лет он занимал должности экономического секретаря и финансового секретаря при Гордоне Брауне.

Кроме того, в 2007–2009 годах он занимал должность министра по делам местного самоуправления, а в 2009–2010 годах – министра по вопросам жилищного строительства.

Как отмечается, Бернем назначил Хили министром финансов, поскольку считает, что они разделяют одинаковые взгляды на экономическую стабильность, действующие бюджетные правила, децентрализацию и реиндустриализацию.

Он также считает, что сможет воспользоваться опытом Хили на посту министра жилищного строительства для реализации своего намерения создать крупнейшую программу жилищного строительства со времен послевоенного периода.

Считается, что Бернем также искал опытного и надежного политика – и нашел его в лице бывшего министра обороны.

Новый лидер британской Лейбористской партии Энди Бернем в понедельник, 20 июля, официально сменил Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании.

После того как король Чарльз официально принял отставку Кира Стармера, Бернем прибыл в Букингемский дворец и получил от монарха поручение сформировать новое правительство.

Подробнее о преемнике Стармера читайте в статье Сторонник Украины и ЕС: сможет ли премьер Бернем защитить Великобританию от ультраправых.