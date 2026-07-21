ЗМІ: директор ФБР планує приїхати в Росію

Директор Федерального бюро розслідувань США Каш Патель планує відвідати Росію наприкінці цього року, ймовірно, у середині жовтня.

Про це виданню Politico розповіли джерела, повідомляє "Європейська правда".

Для глави ФБР це стане незвичайною та делікатною поїздкою до однієї з головних країн-супротивників США, зазначає видання.

За словами одного зі співрозмовників Politico, Патель планує відвідати Росію 14–15 жовтня, спочатку зупинившись у Москві, а потім у Санкт-Петербурзі.

Джерело додало, що приймаючою стороною, ймовірно, стане Федеральна служба безпеки (ФСБ).

Невідомо, чи зустрінеться Патель із російським правителем Владіміром Путіним або кимось із його помічників. Також невідомо, що входить до порядку денного для обговорення.

Як і у випадку з будь-якими подібними планами американських посадовців, вони мають попередній характер і можуть змінитися, додає видання.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Патель отримав у 2024 році гонорар від російської кінокомпанії, яка поширювала проросійські та антизахідні погляди.

А в листопаді минулого року Патель таємно відвідував Китай.