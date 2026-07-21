СМИ: директор ФБР планирует приехать в Россию

Директор Федерального бюро расследований США Каш Патель планирует посетить Россию в конце этого года, вероятно, в середине октября.

Об этом изданию Politico сообщили источники, передает "Европейская правда".

Для главы ФБР это станет необычной и деликатной поездкой в одну из главных стран-противников США, отмечает издание.

По словам одного из собеседников Politico, Патель планирует посетить Россию 14–15 октября, сначала остановившись в Москве, а затем в Санкт-Петербурге.

Источник добавил, что принимающей стороной, вероятно, станет Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Неизвестно, встретится ли Патель с российским правителем Владимиром Путиным или кем-то из его помощников. Также неизвестно, что входит в повестку дня для обсуждения.

Как и в случае с любыми подобными планами американских чиновников, они носят предварительный характер и могут измениться, добавляет издание.

Напомним, СМИ сообщали, что Патель получил в 2024 годугонорар от российской кинокомпании, которая распространяла пророссийские и антизападные взгляды.

А в ноябре прошлого года Патель тайно посещал Китай.