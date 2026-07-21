В Латвії хочуть до кінця вересня розмістити на кордоні з РФ системи виявлення дронів

Міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс доручив до кінця вересня розмістити на східному кордоні країни радіолокаційні системи та засоби виявлення дронів, щоб суттєво посилити захист кордону від безпілотних літальних апаратів.

Заяву очільника латвійського оборонного відомства наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Мелніс пояснив, що радіолокаційні системи ще потрібно підготувати та інтегрувати в загальну систему оборони. Крім того, необхідно придбати додаткові системи управління та командування.

Для суттєвого посилення захисту східного кордону до кінця вересня потрібно закупити додаткові радари, додав міністр.

Наразі ведуться переговори з однією з країн щодо купівлі необхідного обладнання. Міністр не уточнив, про яку саме державу йдеться.

План Міністерства оборони передбачає, що до кінця вересня весь східний кордон Латвії буде прикритий системами протидії безпілотникам.

Наразі на одній із ділянок кордону вже розміщено автоматизовану систему, яка використовується для освоєння її роботи та перевірки рішень на практиці.

До кінця вересня планується домогтися того, щоб весь східний кордон був покритий взаємоінтегрованими та автоматично керованими системами.

Нагадаємо, наприкінці червня Мелніс говорив, що найближчим часом Міністерство оборони розмістить додаткові системи протиповітряної оборони.

Своєю чергою латвійський прем’єр Андріс Кулбергс раніше заявив, що ставить за мету, аби Латвія до кінця року вийшла на рівень України у захисті від дронів.