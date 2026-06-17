Латвія хоче до кінця року досягти рівня України у захисті від дронів

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що його країна хоче до кінця року досягти українського рівня у захисті від дронів.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі, пише кореспондентка "Європейської правди".

"Європейська правда" запитала у Кулбергса, якою, на його думку, є роль України у допомозі Латвії у питанні дронів, які залітають на її територію внаслідок війни з Росією.

У відповідь на це він наголосив, що немає жодної іншої країни, яка могла б допомогти краще, ніж Україна у цьому питанні.

"Ми повинні перейняти ці знання. Нам не варто експериментувати з чимось іншим, коли хтось уже має готове рішення", – сказав Кулбергс.

Прем’єр Латвії нагадав й про угоду щодо дронів, яку його країна та Україна підписали 9 червня. Окрім цього, він наголосив, що мета Латвії – до кінця року досягти рівня України у захисті від дронів.

"Угода означає, що в Латвії будуть присутні фахівці, які оцінять нашу ситуацію: наскільки ми підготовлені, чого нам бракує з погляду обладнання. Мета полягає в тому, щоб до кінця року ми мали максимальні можливості робити те, що робить Україна", – сказав він.

Також він наголосив, що ця угода означає не просто одноразову домовленість, а тісну співпрацю.

"Я називаю це "підпискою": коли є хтось, хто щодня володіє необхідними знаннями. Ми знаємо, що дрони розвиваються вже не щомісяця, а щотижня. Ми повинні мати найновіші оновлення, як я кажу, щоб найкраще захищатися. Адже ми знаємо, що ворог також швидко навчається", – сказав Кулбергс.

Прем’єр Латвії зазначив, що це означає: боротьбу з дронами, їхнє виявлення, спостереження та повне покриття системою захисту.

"Важливо, щоб у цьому брали участь Польща і країни Балтії; важливо, тому що дрони не мають кордонів. Ми також повинні бути готовими протистояти агресії", – додав він.

Рютте, своєю чергою, наголосив, що Латвія бере тут на себе провідну роль у впровадженні найсучасніших технологій, і "це допомагає нам як альянсу ставати сильнішими та ефективнішими".

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна може відправляти експертів до країн Балтії, щоб допомогти їм налагодити захист від "заблукалих" українських безпілотників.

13 червня міністр оборони України Михайло Федоров провів зустріч зі своїм латвійським колегою Райвісом Мелнісом, під час якої вони узгодили спільні напрями роботи щодо розвитку безпілотних систем.