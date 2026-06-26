У Латвії найближчим часом розмістять додаткові засоби ППО

Міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс повідомив, що найближчим часом міністерство оборони розмістить додаткові системи протиповітряної оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.

У четвер, 25 червня, за закритими дверима відбулося засідання Військової ради та зустріч із керівниками органів місцевого самоврядування східного прикордоння.

За словами міністра оборони, триває пошук рішень для забезпечення східного кордону додатковими радарами та системами перехоплення.

"Ми не можемо на 100% виключити можливість проникнення будь-якого дрона. Але ми працюватимемо над вдосконаленням системи протиповітряної оборони, щоб небо було безпечним", – наголосив Мелніс, визнавши, що процедури закупівель та час, необхідний для їхнього здійснення, є серйозним викликом. Однак, як зазначив Мелніс, вже знайдено рішення, які найближчим часом дозволять розгорнути додаткові системи ППО.

"Потрібні не лише дрони та радари, а й інтеграція цих систем, а також підготовка військовослужбовців. Тут слід висловити подяку нашим союзникам з України", – підкреслив Мелніс.

Після засідання президент Латвії, командувач Збройних сил та міністр оборони повідомили, що, окрім питань протиповітряної оборони, обговорювалися також теми, пов’язані з розміщенням інженерних перешкод на сухопутному кордоні та обміном засекреченою інформацією між органами місцевого самоврядування.

Йшлося також про оповіщення, комунікацію, алгоритм дій, укриття, виконання функцій органів місцевого самоврядування в надзвичайних ситуаціях.

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В Естонії нещодавно знайшли один такий безпілотник, що ймовірно залетів на територію країни 3 червня.