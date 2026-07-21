В Латвии хотят до конца сентября разместить на границе с РФ системы обнаружения дронов
Министр обороны Латвии Райвис Мелнис поручил до конца сентября разместить на восточной границе страны радиолокационные системы и средства обнаружения дронов, чтобы существенно усилить защиту границы от беспилотных летательных аппаратов.
Заявление главы латвийского оборонного ведомства приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".
Мелнис пояснил, что радиолокационные системы ещё нужно подготовить и интегрировать в общую систему обороны. Кроме того, необходимо приобрести дополнительные системы управления и командования.
Для существенного усиления защиты восточной границы до конца сентября необходимо закупить дополнительные радары, добавил министр.
В настоящее время ведутся переговоры с одной из стран о покупке необходимого оборудования, однако министр не уточнил, о каком именно государстве идет речь.
План Министерства обороны предусматривает, что к концу сентября вся восточная граница страны будет прикрыта системами противодействия беспилотникам.
В настоящее время на одном из участков границы уже размещена автоматизированная система, которая используется для освоения её работы и проверки решений на практике.
К концу сентября планируется добиться того, чтобы вся восточная граница была покрыта взаимоинтегрированными и автоматически управляемыми системами.
Напомним, в конце июня Мелнис говорил, что в ближайшее время министерство обороны разместит дополнительные системы противовоздушной обороны.
В свою очередь латвийский премьер Андрис Кулбергс ранее заявил, что ставит целью, чтобы Латвия к концу года вышла на уровень Украины в защите от дронов.