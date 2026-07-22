Держсекратр США каже, що Іран не ставиться "серйозно" до переговорів

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран "не ставиться серйозно до переговорів", а також попередив про створення "небезпечного прецеденту" в Ормузькій протоці.

Про це він сказав під час зустрічі міністрів закордонних справ Асоціації країн Південно-Східної Азії на Філіппінах, цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Під час свого виступу Рубіо заявив, що США відкриті до переговорів, і звинуватив Тегеран у тому, що його дії в Ормузькій протоці становлять загрозу "свободі судноплавства".

"Проблема, з якою ми зараз зіштовхуємося, полягає в тому, що вони не ставляться до переговорів серйозно. Якщо ви серйозні, ми теж серйозні. Якщо ні, ми зробимо все необхідне, щоб захистити наші інтереси та інтереси наших союзників", – сказав він.

Держсекретар США наголосив, що за жодним "чинним правовим механізмом" Іран не має права контролювати судноплавство через Ормузьку протоку, і попередив, що це може мати ширші наслідки у всьому світі.

"Якщо ми створимо на Близькому Сході прецедент, за якого національна держава зможе вирішувати, що вона контролюватиме міжнародну водну артерію… ми створимо дуже небезпечний прецедент, який повторюватиметься в інших частинах світу", – сказав він.

Рубіо додав, що на кону тут стоїть "не просто Ормузька протока, а дуже фундаментальний принцип свободи судноплавства".

Напередодні президент США Дональд Трамп висловив скептичне ставлення до можливих переговорів з Іраном щодо припинення війни.

Також писали, що Центральне командування США (CENTCOM) завершило одинадцятий раунд ударів по Ірану.