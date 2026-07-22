Госсекретарь США заявляет, что Иран не относится "серьезно" к переговорам

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Иран "не относится серьезно к переговорам", а также предупредил о создании "опасного прецедента" в Ормузском проливе.

Об этом он заявил во время встречи министров иностранных дел Ассоциации стран Юго-Восточной Азии на Филиппинах, цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

Во время своего выступления Рубио заявил, что США открыты для переговоров, и обвинил Тегеран в том, что его действия в Ормузском проливе представляют угрозу "свободе судоходства".

"Проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, заключается в том, что они не относятся к переговорам серьезно. Если вы серьезны, мы тоже серьезны. Если нет, мы сделаем все необходимое, чтобы защитить наши интересы и интересы наших союзников", – сказал он.

Госсекретарь США подчеркнул, что ни по одному "действующему правовому механизму" Иран не имеет права контролировать судоходство через Ормузский пролив, и предупредил, что это может иметь более широкие последствия во всем мире.

"Если мы создадим на Ближнем Востоке прецедент, при котором национальное государство сможет решать, что оно будет контролировать международную водную артерию… мы создадим очень опасный прецедент, который будет повторяться в других частях мира", – сказал он.

Рубио добавил, что на кону здесь стоит "не просто Ормузский пролив, а очень фундаментальный принцип свободы судоходства".

Накануне президент США Дональд Трамп выразил скептическое отношение к возможным переговорам с Ираном о прекращении войны.

Также сообщалось, что Центральное командование США (CENTCOM) завершило одиннадцатый раунд ударов по Ирану.