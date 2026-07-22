США провели чергову серію ударів по Ірану і розповіли, що стало цілями

Центральне командування США (CENTCOM) завершило одинадцятий раунд ударів по Ірану.

Про це CENTCOM повідомило у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Як повідомили у CENTCOM, американські військові вдарили по іранських військових оперативних центрах, морських об’єктах, авіаційних ангарах, складах безпілотників та військовій логістичній інфраструктурі.

Вони наголосили, що мета удару – подальше ослаблення здатності Ірану загрожувати комерційному судноплавству в Ормузькій протоці.

"Протягом останніх трьох місяців Іран атакував понад 30 комерційних суден, що проходили через цю міжнародну водну артерію, яка має життєво важливе значення для регіональної та світової торгівлі. Ці безпідставні атаки поставили під загрозу сотні невинних моряків та підірвали свободу судноплавства", – зазначили у США.

У CENTCOM наголосили, що попри іранську агресію, Ормузька протока залишається відкритою для проходження комерційних суден.

"З початку травня сили CENTCOM сприяли проходженню приблизно 900 комерційних суден та 450 млн барелів сирої нафти", – додали у заяві.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що наразі війна з Іраном обійшлася США в близько $37,5 млрд, що на майже $8 млрд більше, ніж за останніми оцінками, оприлюдненими в травні.

Напередодні писали, що спікер Палати представників США Майк Джонсон не вважає за необхідне, щоб Конгрес голосував за санкціонування війни в Ірані.

Також ЗМІ зазначили, що президент США наближається до вирішального роздоріжжя у війні з Іраном, при цьому офіційні особи бачать лише два можливі результати: домогтися нового 10-денного перемир’я або розпочати спільну з Ізраїлем масштабну військову операцію, щоб змусити Тегеран капітулювати.