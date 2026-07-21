Трамп відкинув переговори з Іраном без чітких умов

Президент США Дональд Трамп висловив скептичне ставлення до можливих переговорів з Іраном щодо припинення війни.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у вівторок, 21 липня, цитує AP, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що Іран начебто "відчайдушно хоче зустрітися" із США.

"Доки вони не будуть готові до змістовних переговорів – ми не зацікавлені в зустрічі", – наголосив американський президент.

Також він зазначив, що під час непублічних переговорів іранські посадовці казали, що "хочуть зустрітися, щоб спробувати покласти цьому край, бо їхні сили зазнають значних втрат".

ЗМІ писали, що президент США наближається до вирішального роздоріжжя у війні з Іраном, при цьому офіційні особи бачать лише два можливі результати: домогтися нового 10-денного перемир’я або розпочати спільну з Ізраїлем масштабну військову операцію, щоб змусити Тегеран капітулювати.

Раніше Сполучені Штати повідомили про загибель двох своїх військовослужбовців та зникнення безвісти ще одного після ударів Ірану по об’єкту на території Йорданії.

А Трамп заявляв, що США знову "дуже сильно" вдарили по Ірану "на честь" загиблих американських військовослужбовців. Він також попередив Іран про жорсткі заходи у відповідь після загибелі військових США.