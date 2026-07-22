ЗМІ: Україна і США підписали заяву про наміри для співпраці у сфері дронів

Україна та Сполучені Штати підписали заяву про наміри, яка закладає основу для безпрецедентного оборонного партнерства і дозволяє експортувати українські дрони до Сполучених Штатів для військових випробувань.

Про це стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" від двох джерел, пише "Європейська правда".

Двостороння заява про наміри, яку офіційно підписали Вашингтон і Києвом, встановлює рамки для майбутньої співпраці у сфері безпілотників і є першою такою угодою між двома країнами, повідомили джерела.

"Угоду укладено", – сказав 21 липня кореспонденту "Радіо Свобода" Алексу Рауфоглу один посадовець на умовах анонімності. "Її підписали обидві сторони", – підтвердило друге джерело.

Цей крок фіксує значний прорив після місяців переговорів щодо поглиблення оборонно-промислової співпраці. Пентагон прагне швидкого доступу до українських інновацій на полі бою, розроблених упродовж років повномасштабної війни з Росією.

Очікується, що угода створить офіційний шлях для експорту українських наземних, повітряних та морських безпілотників до Сполучених Штатів для військових випробувань та оцінки, що потенційно може вплинути на майбутні вимоги Пентагону до закупівель.

Хоча заява про наміри сама по собі не є виробничим контрактом, вона розглядається як перший конкретний крок до ширшої співпраці, яка зрештою може включати спільне виробництво бойових безпілотників на території США.

Згідно з інформацією "РС", угода дозволить американським військовим запитувати конкретні українські платформи безпілотників для тестування та оцінки, а не для оперативного розгортання.

Ще у травні ЗМІ повідомляли, що уряди США та України підготували проєкт меморандуму, в якому викладено умови можливої нової оборонної угоди між країнами, яка стосуватиметься сфери безпілотників.

8 липня, під час саміту НАТО в Анкарі, американський президент Дональд Трамп заявив, що США купуватимуть в України дрони.