СМИ: Украина и США подписали заявление о намерениях по сотрудничеству в сфере дронов

Украина и Соединенные Штаты подписали заявление о намерениях, которое закладывает основу для беспрецедентного оборонного партнерства и позволяет экспортировать украинские дроны в Соединенные Штаты для военных испытаний.

Об этом стало известно корреспонденту "Радио Свобода" из двух источников, пишет "Европейская правда".

Двустороннее заявление о намерениях, официально подписанное Вашингтоном и Киевом, устанавливает рамки для будущего сотрудничества в сфере беспилотников и является первым подобным соглашением между двумя странами, сообщили источники.

"Соглашение заключено", – сказал 21 июля корреспонденту "Радио Свобода" Алексу Рауфоглу один чиновник на условиях анонимности. "Его подписали обе стороны", – подтвердил второй источник.

Этот шаг знаменует собой значительный прорыв после месяцев переговоров об углублении оборонно-промышленного сотрудничества. Пентагон стремится получить быстрый доступ к украинским инновациям на поле боя, разработанным в ходе многолетней полномасштабной войны с Россией.

Ожидается, что соглашение откроет официальный канал для экспорта украинских наземных, воздушных и морских беспилотников в Соединенные Штаты для военных испытаний и оценки, что потенциально может повлиять на будущие требования Пентагона к закупкам.

Хотя заявление о намерениях само по себе не является производственным контрактом, оно рассматривается как первый конкретный шаг к более широкому сотрудничеству, которое в конечном итоге может включать совместное производство боевых беспилотников на территории США.

Согласно информации "РС", соглашение позволит американским военным запрашивать конкретные украинские беспилотные платформы для тестирования и оценки, а не для оперативного развертывания.

Еще в мае СМИ сообщали, что правительства США и Украины подготовили проект меморандума, в котором изложены условия возможного нового оборонного соглашения между странами, которое будет касаться сферы беспилотников.

8 июля, во время саммита НАТО в Анкаре, американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут закупать у Украины дроны.