CBS News: Україна і США наблизились до угоди про дрони

Уряди США та України підготували проєкт меморандуму, в якому викладено умови можливої нової оборонної угоди між країнами, що стосуватиметься сфери безпілотників.

Про це CBS News стало відомо від трьох джерел, обізнаних із ситуацією, повідомляє "Європейська правда".

Проєкт, опрацьований Державним департаментом США та послом України в США Ольгою Стефанішиною, є першим кроком до укладення оборонної угоди, яка дозволить Україні експортувати військові технології до США та виробляти безпілотники у рамках спільних підприємств з американськими компаніями.

Українські посадовці вперше запропонували Білому дому ідею співпраці у сфері безпілотників у серпні 2025 року, після того, як президент Дональд Трамп приватно похвалив операцію "Павутина".

Кілька українських компаній вже представили свої технології в США. У березні компанія General Cherry, один із найбільших виробників дронів в Україні, підписала угоду про виробництво безпілотних літальних апаратів у США спільно з американським військовим виробником Wilcox Industries.

Пентагон також запросив українські компанії взяти участь у своїй ініціативі Drone Dominance, програмі вартістю 1,1 млрд доларів, спрямованій на пошук дронів для військових контрактів США.

Однак більш широка оборонна угода, яка потенційно могла б принести більше українських технологій до США, зіткнулася з політичними перешкодами.

Українські посадовці повідомили CBS News, що відчувають "відсутність підтримки" угоди щодо дронів з боку високопосадовців у Міністерстві оборони та Білому домі, особливо з початку війни в Ірані. Президент Трамп публічно відкинув зусилля України щодо постачання технологій протидії дронам на Близький Схід.

Однак напередодні Володимир Зеленський натякнув, що ситуація може змінитися.

"Окрім Близького Сходу та Перської затоки, Південного Кавказу та Європи, ми незабаром розпочнемо цю нову співпрацю у сфері безпеки в рамках угод про постачання дронів також з іншою частиною світу. Ми готуємо позитивні новини для України", – зазначив Зеленський у своєму дописі в Telegram.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський не вважає, що Сполучені Штати відмовились від угоди щодо дронів з Україною, та розраховує підписати з президентом Дональдом Трампом відповідний договір.

Видання Axios раніше повідомило, що торік США нібито відмовились від української пропозиції, яка полягала у передачі США технології збивання іранських безпілотників, і тепер усвідомили свою помилку.