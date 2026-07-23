Рубіо вважає, що для завершення війни в Україні потрібні "нові ідеї"

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для досягнення миру в російсько-українській війні потрібні "нові ідеї", аби вийти з глухого кута в переговорах.

Про це він сказав у четвер, 23 липня, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Рубіо заявив, що для досягнення угоди про завершення війни, необхідно винести на обговорення "нові ідеї", оскільки пропозиції, висунуті до цього часу, були "неприйнятними для України на той момент".

"Я не думаю, що вони були б прийнятними для неї й зараз; більше того, ймовірно, вони були б ще менш прийнятними", – сказав держсекретар США.

На його думку, якщо мир і настане – "то це буде завдяки якимось новим ідеям та новим концепціям".

"Ми готові запропонувати деякі з них у відповідному контексті та формі, якщо трапиться нагода і будуть сприятливі умови. Ми готові відігравати цю роль у позитивному ключі", – додав Рубіо.

Цього ж дня Рубіо заявив, що на зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергєєм Лавровим на Філіппінах обговорив необхідність завершити війну проти України.

Як заявили у МЗС РФ, Лавров поінформував Рубіо про "реальний" стан справ у російсько-української війни, а також заявив про "неприпустимість подальшого постачання зброї" Україні.