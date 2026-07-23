Рубио считает, что для завершения войны в Украине нужны "новые идеи"

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что для достижения мира в российско-украинской войне нужны "новые идеи", чтобы выйти из тупика в переговорах.

Об этом он заявил в четверг, 23 июля, как цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Рубио заявил, что для достижения соглашения о прекращении войны необходимо вынести на обсуждение "новые идеи", поскольку предложения, выдвинутые до сих пор, были "неприемлемыми для Украины на тот момент".

"Я не думаю, что они были бы приемлемы для нее и сейчас; более того, вероятно, они были бы еще менее приемлемы", – сказал госсекретарь США.

По его мнению, если мир и наступит, "то это будет благодаря каким-то новым идеям и новым концепциям".

"Мы готовы предложить некоторые из них в соответствующем контексте и форме, если представится возможность и будут благоприятные условия. Мы готовы играть эту роль в позитивном ключе", – добавил Рубио.

В тот же день Рубио заявил, что на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на Филиппинах обсудил необходимость завершения войны против Украины.

Как заявили в МИД РФ, Лавров проинформировал Рубио о "реальном" положении дел в российско-украинской войне, а также заявил о "недопустимости дальнейших поставок оружия" Украине.