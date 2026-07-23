Рубіо про "угоди в Анкориджі": підхід неприйнятний для України, він провалився

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що підхід, запропонований росіянами торік в Анкориджі, провалився, оскільки був неприйнятним для України.

Як повідомляє "Європейська правда", по це Рубіо сказав під час спілкування з пресою у Манілі, де він проводив зустріч з главою МЗС РФ Лавровим.

У Рубіо запитали, наскільки актуальними сьогодні є пропозиції росіян, висунуті в Анкориджі.

"Пропозиції, про які повідомлялося – вони називають це "3 + 2", розподіл територій, – ці спроби провалилися. Адже мирну угоду неможливо укласти, якщо обидві сторони не погодяться на неї, а українці на це не погодилися. Ось чому ці зусилля не дали результату", – заявив держсекретар США.

Він додав, що з огляду на це доведеться шукати нові пропозиції та нові ідеї, "бо, безперечно, той варіант був неприйнятним для України тоді, і я не думаю, що він є прийнятним для них і зараз".

"Насправді, ймовірно, він для них ще менш прийнятний. Тож я вважаю, що якщо настане мир, то це буде завдяки якимось новим ідеям та новим концепціям. І ми готові запропонувати деякі з них у відповідних умовах та формі", – сказав Рубіо.

Нагадаємо, Рубіо у Манілі провів зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим. Він заявив, що на зустрічі з російським міністром обговорив необхідність завершити війну проти України.

Рубіо також розповів, що оцінює втрати російських військових у війні в Україні у 5-6 тисяч загиблими і пораненими на тиждень.