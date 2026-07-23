Рубіо: Росія втрачає 5-6 тисяч військових щотижня

Держсекретар США Марко Рубіо оцінює втрати російських військових у війні в Україні у 5-6 тисяч загиблими і пораненими на тиждень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у Манілі під час спілкування з представниками медіа.

За словами Рубіо, він отримав інформацію, що війна в Україні є єдиним конфліктом на пам'яті військових, у якому кількість загиблих у бою перевищує кількість поранених.

"Ось наскільки це кривава війна. Росіяни, як я вважаю, втрачають понад 5–6 тисяч солдатів на тиждень. Це приголомшлива цифра", – заявив він.

Разом з тим він додав, що Україна також заплатила величезну ціну в цій війні.

"Ми бачили загибель цивільних, обстріли в Києві. Ми спостерігали певне зростання таких випадків. Звісно, ця війна не пішла на користь і Україні. Тож, на мою думку, обидві сторони повинні мати стимул, щоб покласти їй край", – заявив держсекретар США.

Він додав, що США будуть далі намагатися знайти компроміс, який дозволить досягти завершення війни. "Ми готові взяти на себе цю роль, якщо трапиться така нагода. Ми заявили про це сьогодні, і заявляли про це й раніше", – додав Рубіо.

Нагадаємо, Рубіо у Манілі провів зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим. Він заявив, що на зустрічі з російським міністром обговорив необхідність завершити війну проти України.

Рубіо також заявив, що для досягнення миру потрібні "нові ідеї", аби вийти з глухого кута в переговорах.

Як заявили у МЗС РФ, Лавров поінформував Рубіо про "реальний" стан справ у російсько-української війни, а також заявив про "неприпустимість подальшого постачання зброї" Україні.