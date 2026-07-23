Рубио о "соглашениях в Анкоридже": подход неприемлем для Украины, он провалился

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что подход, предложенный россиянами в прошлом году в Анкоридже, провалился, поскольку был неприемлемым для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Рубио сказал во время общения с прессой в Маниле, где он проводил встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Рубио спросили, насколько актуальны сегодня предложения россиян, выдвинутые в Анкоридже.

"Предложения, о которых сообщалось – они называют это "3 + 2", раздел территорий, – эти попытки провалились. Ведь мирное соглашение невозможно заключить, если обе стороны не согласятся на него, а украинцы на это не согласились. Вот почему эти усилия не дали результата", – заявил госсекретарь США.

Он добавил, что, учитывая это, придется искать новые предложения и новые идеи, "потому что, бесспорно, тот вариант был неприемлем для Украины тогда, и я не думаю, что он приемлем для них и сейчас".

"На самом деле, вероятно, он для них еще менее приемлем. Поэтому я считаю, что если наступит мир, то это будет благодаря каким-то новым идеям и новым концепциям. И мы готовы предложить некоторые из них в соответствующих условиях и форме", – сказал Рубио.

Напомним, Рубио в Маниле провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он заявил, что на встрече с российским министром обсудил необходимость завершить войну против Украины.

Рубио также рассказал, что оценивает потери российских военных в войне в Украине в 5–6 тысяч погибших и раненых в неделю.