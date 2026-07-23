Глава МЗС Італії: допустити Росію до бієнале було вкрай недалекоглядно

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні переконаний, що запрошення російських художників на Венеціанську бієнале "було вкрай недалекоглядним рішенням".

Про це італійський міністр сказав в кулуарах заходу у Вероні, повідомляє "Європейська правда".

Таяні коментував рішення Європейського Союзу про скасування гранту в розмірі 2 млн євро у відповідь на повернення Росії на виставку у 2026 році.

За його словами, участь російських художників у бієнале "безумовно викликає величезне, величезне здивування".

"Росія – це країна, яка, порушуючи міжнародне право, напала на Україну і стала причиною загибелі сотень тисяч людей з обох сторін. Ми також бачимо, яку позицію вона займає щодо нас: двох шпигунів було вислано, оскільки їх спіймали на гарячому під час спроби підкупити двох італійців", – зазначив Таяні.

До того ж, наголосив очільник МЗС Італії, "не варто забувати про всі хакерські атаки, що здійснюються Росією".

У липні Єврокомісія рекомендувала EACEA припинити грант у розмірі 2 млн євро Венеційській бієнале у зв’язку з дозволом відкрити російський павільйон вперше після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Процедура скасування гранту була розпочата Європейською комісією після заяви президента Фонду бієнале П’єтранджело Буттафуоко, який підтвердив, що російський павільйон буде знову відкрито на цьогорічній виставці.

На першому етапі Комісія надала Фонду бієнале тридцять днів, щоб або відмовитися від своїх намірів, або надати аргументи, здатні зупинити процес скасування гранту.

Потім Європейський Союз вимагав додаткових офіційних роз’яснень щодо справжнього характеру участі Росії у заході.