Глава МИД Италии: допуск России на биеннале был крайне недальновидным

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни убежден, что приглашение российских художников на Венецианскую биеннале "было крайне недальновидным решением".

Об этом итальянский министр заявил в кулуарах мероприятия в Вероне, сообщает "Европейская правда".

Таяни прокомментировал решение Европейского Союза об отмене гранта в размере 2 млн евро в ответ на возвращение России на выставку в 2026 году.

По его словам, участие российских художников в биеннале "безусловно вызывает огромное, огромное удивление".

"Россия – это страна, которая, нарушая международное право, напала на Украину и стала причиной гибели сотен тысяч людей с обеих сторон. Мы также видим, какую позицию она занимает по отношению к нам: двух шпионов выслали, поскольку их поймали с поличным при попытке подкупить двух итальянцев", – отметил Таяни.

К тому же, подчеркнул глава МИД Италии, "не стоит забывать обо всех хакерских атаках, совершаемых Россией".

В июле Еврокомиссия рекомендовала EACEA приостановить грант в размере 2 млн евро Венецианской биеннале в связи с разрешением открыть российский павильон впервые после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Процедура отмены гранта была инициирована Европейской комиссией после заявления президента Фонда биеннале Пьетранджело Буттафуоко, который подтвердил, что российский павильон будет вновь открыт на выставке этого года.

На первом этапе Комиссия предоставила Фонду биеннале тридцать дней, чтобы либо отказаться от своих намерений, либо представить аргументы, способные остановить процесс отмены гранта.

Затем Европейский Союз потребовал дополнительных официальных разъяснений относительно истинного характера участия России в мероприятии.