Єврокомісія: російський павільйон на Венеційській бієнале порушить санкції ЄС

Єврокомісія попередила уряд прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні, що допуск російського павільйону на Венеціанську бієнале стане порушенням санкцій ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в листах ЄК до італійського уряду і організаторів бієнале, з якими ознайомилося Financial Times.

У листах Єврокомісія попереджає, що дозвіл на участь порушить заборону на "надання послуг" Кремлю, оскільки російський павільйон належить уряду кремлівського правителя Владіміра Путіна.

"Не дотримуючись санкцій ЄС, бієнале поставила під сумнів своє зобов’язання забезпечувати дотримання цінностей ЄС", – написало агентство комісії з питань культури у листі до організаторів заходу.

В окремому листі до італійського уряду Єврокомісія наголошує, що "будь-які витрати, які несе Росія для того, щоб російська делегація митців змогла взяти участь у бієнале, приносять користь бієнале і, як видається, кваліфікуються як непряме надання економічної підтримки".

Брюссель звернувся за "роз’ясненнями щодо домовленостей між бієнале та російським урядом, щоб оцінити їхню сумісність із санкційними нормами", йдеться у листі.

Речник комісії підтвердив існування листів у заяві для FT і зазначив, що бієнале має 30 днів на відповідь.

"Культурні заходи, що фінансуються за рахунок європейських платників податків, повинні захищати демократичні цінності, сприяти відкритому діалогу, різноманітності та свободі вираження поглядів – цінностям, які не поважаються в сучасній Росії", – додав речник.

У вівторок у заяві бієнале зазначило, що "перевірило та дотрималося всіх національних і міжнародних норм", додавши, що "діяло в межах та обмеженнях власних повноважень".

У спробі заспокоїти ЄС організатори бієнале вирішили, що російський павільйон буде відкритий лише для спеціально запрошених гостей – а саме мистецтвознавців та інших обраних відвідувачів – для попереднього перегляду та вернісажу, який триватиме до п’ятниці.

Російський павільйон буде закритий після відкриття заходу для широкої публіки в суботу.

Загалом понад 20 країн Європи закликали не допускати Росію до участі у Венеційській бієнале.

У відповідь на присутність російського павільйону ЄС офіційно зупинив трирічний грант Венеційській бієнале на суму 2 млн євро.