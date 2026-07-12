Павільйон РФ на Венеціанській бієнале: в ЄС підтвердили відкликання фінансування

Європейська комісія остаточно підтвердила відкликання гранту в розмірі 2 млн євро, який було виділено Венеціанській бієнале на трирічний період 2025–2028 років.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму Х написала виконавча віцепрезидентка Єврокомісії Генна Вірккунен.

Рішення про відкликання фінансування було ухвалене у зв’язку з відновленням роботи російського павільйону на бієнале.

Процедура скасування гранту була розпочата Європейською комісією у квітні минулого року після заяви президента Фонду Бієнале П’єтранджело Буттафуоко, який підтвердив, що російський павільйон буде знову відкрито на цьогорічній виставці.

На першому етапі Комісія надала Фонду Бієнале тридцять днів, щоб або відмовитися від своїх намірів, або надати аргументи, здатні зупинити процес скасування гранту.

Потім Європейський Союз вимагав додаткових офіційних роз’яснень щодо справжнього характеру участі Росії у заході.

Зараз Вірккунен оголосила, що Європейська комісія офіційно рекомендує Європейському виконавчому агентству з питань освіти та культури (ЕАСЕА) припинити надання гранту Венеціанській бієнале

"Це рішення ухвалено після ретельної оцінки відповідей організаторів бієнале, покликаних обґрунтувати повторне відкриття російського павільйону. Культура в Європі – яка фінансується за рахунок коштів платників податків – має сприяти поширенню та захисту демократичних цінностей. Ці цінності сьогодні не поважаються в Росії", – підкреслила вона.

Загалом понад 20 країн Європи закликали не допускати Росію до участі у Венеційській бієнале.

Україна закликала організаторів Венеційської бієнале переглянути рішення щодо участі Російської Федерації та зберегти принципову позицію, яка була продемонстрована у 2022–2024 роках.