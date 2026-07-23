Ірландія поділиться з ЄС результатами розслідування щодо експорту сировини для алюмінію в РФ

Ірландія поділиться з Європейською комісією результатами розслідування Міністерства підприємництва і торгівлі щодо експорту оксиду алюмінію до РФ, який може використовуватися в російській оборонній промисловості.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін на спільній із президентом Володимиром Зеленським пресконференції в Києві, його цитує "Укрінформ".

Мартін зауважив, що Євросоюз ніколи не накладав санкції на експорт оксиду алюмінію. Водночас він зазначив, що розслідування щодо його експорту з Ірландії, зокрема із заводу Aughinish Alumina, що входить до російської групі "Русал", майже завершено.

"Розслідування не знайшло конкретних чи остаточних доказів, що пов'язують глинозем (оксид алюмінію. – Ред.) з виробником зброї в Росії. Тим не менш, жодна з країн не має остаточних доказів того, що глинозем може не надходити виробникам зброї. Отже, зараз ми збираємося поділитися розслідуванням з Європейською комісією", – сказав Мартін.

Премʼєр Ірландії пояснив цей крок тим, що торгівля оксидом алюмінію є стратегічно важливою і від неї залежать ланцюги постачань у Європі.

"Ми будемо співпрацювати з Єврокомісією щодо того, як ми вирішимо це питання, тому що ми не хочемо, щоб матеріали потрапляли до Росії. Компанія наполягає на тому, що матеріали не потраплять до виробників зброї. Але дуже важко довести, що це не так. Так само важко довести, що це так", – додав він.

Три тижні тому під час візиту Зеленського до Дубліна Мартін повідомив, що його країна вже завершує розслідування повідомлень про експорт до Росії глинозему – сировини для виробництва алюмінію.

Це питання привернуло також увагу Європейської комісії.