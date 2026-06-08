Каллас їде до Ірландії після повідомлень про завод, що експортував глинозем в РФ

Європейська комісія повідомила, що глава європейської дипломатії Кая Каллас обговорить питання Aughinish Alumina та експорту глинозему до Росії під час вівторкової зустрічі з прем'єр-міністром Міхолом Мартіном у Дубліні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTÉ News.

Aughinish Alumina – це завод у графстві Лімерик, який опинився в центрі скандалу через те, що його сировина нібито використовується для виробництва російської зброї.

Речниця Єврокомісії Аніта Гіппер заявила на брифінгу: "Буде обговорено кілька тем, зокрема підтримку України та подальший тиск на Росію, але й це конкретне питання буде розглянуто як предмет занепокоєння".

На запитання, чи може глинозем бути включений до наступного пакету санкцій ЄС проти Росії, речниця комісії Сіобхан Макгаррі відповіла: "Ми ніколи не коментуємо наші майбутні пакети санкцій. З кожним пакетом санкцій ми шукаємо способи усунути лазівки, завжди… з метою максимального тиску на Росію та мінімізації будь-яких доходів, які вона отримає від цієї війни".

На запитання про компанію Aughinish Alumina прем’єр-міністр Міхол Мартін відповів, що уряд "має занепокоєння" і що Міністерство підприємництва та торгівлі проводить розслідування.

Він зазначив, що як тільки розслідування буде завершено, вони зв’яжуться з Європейською комісією.

Він сказав, що розуміє, що це питання стосується ширшого європейської ланцюга поставок, а не конкретно компанії Aughinish чи Ірландії, тому глинозем не потрапив до списку санкцій.

Минулого місяця Європейська комісія заявила, що вирішила наразі не пропонувати санкцій щодо Aughinish Alumina.

Одне джерело в Європейській комісії зазначило тоді, що причиною відмови від пропозиції санкцій стало потенційне порушення роботи європейського ринку алюмінію, враховуючи, що Aughinish є основним постачальником глинозему для низки металургійних компаній ЄС.

Глинозем – це сполука алюмінію, з якої видобувають алюміній. Алюміній є життєво важливим компонентом для сотень промислових, комерційних та військових товарів.

Тридцять дев'ять депутатів Європарламенту з 12 держав-членів надіслали листа до Європейської комісії із закликом заборонити експорт глинозему з ЄС до Росії, а віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно закликала Комісію додати глинозем до наступного пакету санкцій.

Зі свого боку минулого місяця компанія Aughinish Alumina попередила уряд, що будь-яка спроба ввести санкції щодо її продажу глинозему до Москви матиме наслідки для національних газових та електричних мереж Ірландії.

У документі зазначено, що Aughinish Alumina "експортує надлишкову електроенергію до національної мережі, якої вистачає для забезпечення електроенергією [приблизно] 200 000 ірландських домогосподарств".

У записці також міститься попередження, що Aughinish щороку виділяє до 25 млн євро на утримання газової мережі.

Як інформаційний документ, так і лист від компанії до уряду – який також побачили в RTÉ News – містили попередження, що будь-яка спроба обмежити продаж глинозему з заводу в Лімерику до Росії означатиме, що "подальша життєздатність заводу опиниться під серйозним питанням із потенційною втратою робочих місць".

У листі до уряду, зрештою, застерігалося, що, оскільки Росія є нетто-експортером алюмінію і лише 10% її потреб у глиноземі покриваються за рахунок Aughinish, будь-які санкції ЄС "не матимуть істотного впливу на Росію і потенційно можуть розпалити інфляцію на сировинних ринках Європи".

Нагадаємо, до "мініпакета" санкцій Європейського Союзу проти Росії, який планується затвердити під час засідання Ради ЄС у закордонних справах в Люксембургу 15 червня, увійде понад 80 імен російських пропагандистів, порушників прав людини, а також компаній, повʼязаних з російським військово-промисловим комплексом.

За даними джерел "ЄП", 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії хочуть затвердити до 15 липня – через крайній термін оновлення "цінової стелі" на російську нафту.