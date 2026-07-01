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Ірландія завершує розслідування щодо експорту сировини для алюмінію в Росію

Новини — Середа, 1 липня 2026, 20:26 — Христина Бондарєва

Глава уряду Ірландії Міхол Мартін повідомив, що його країна вже завершує розслідування повідомлень про експорт до Росії глинозему – сировини для виробництва алюмінію.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав у середу в Дубліні на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Повідомлення про те, що ірландський глинозем потрапляє у ланцюги постачання, пов’язані з російським військово-промисловим комплексом, викликали стурбованість в Україні. У центрі скандалу опинився Aughinish Alumina, завод у графстві Лімерик. Ірландія розпочала розслідування відповідних повідомлень, яке, за словами Міхола Мартіна, завершується.

"Я пояснив Володимирові (Зеленському. – Ред.), що ми закінчуємо розслідування, і ми отримали всі факти щодо цієї проблеми. Я думаю, що потім ми винесемо це на розгляд комісії. Ми не хочемо бути в ситуації, коли матеріали, які виробляються на підприємстві в Ірландії, відправляються в Росію на підтримку їх воєнної машини", – сказав глава уряду Ірландії.

Зеленський зі свого боку підкреслив, що кожна тонна сировини, яка потрапляє до Росії, використовується проти України у війні.

"Ми вдячні уряду, команді Міхола, що Ірландія проводить відповідне розслідування. Ми дуже надіємось на результат, позитивний для нас. І дуже надіємось, що цього не треба буде чекати місяці", – сказав Володимир Зеленський.

Глава МЗС Андрій Сибіга раніше привітав рішення ірландської влади почати розслідування повідомлень про експорт до Росії глинозему.

Це питання привернуло також увагу Європейської комісії.

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Ірландія Росія
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