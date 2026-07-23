Ирландия поделится с ЕС результатами расследования по экспорту сырья для алюминия в РФ

Ирландия поделится с Европейской комиссией результатами расследования Министерства предпринимательства и торговли по экспорту оксида алюминия в РФ, который может использоваться в российской оборонной промышленности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин на совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве, его цитирует "Укринформ".

Мартин отметил, что Евросоюз никогда не вводил санкции на экспорт оксида алюминия. Однако он добавил, что расследование по поводу его экспорта из Ирландии, в частности с завода Aughinish Alumina, входящего в российскую группу "Русал", почти завершено.

"Расследование не выявило конкретных или окончательных доказательств, связывающих глинозем (оксид алюминия. – Ред.) с производителем оружия в России. Тем не менее, ни у одной из стран нет окончательных доказательств того, что глинозем не может поступать производителям оружия. Поэтому сейчас мы собираемся поделиться результатами расследования с Европейской комиссией", – сказал Мартин.

Премьер-министр Ирландии объяснил этот шаг тем, что торговля оксидом алюминия является стратегически важной и от нее зависят цепочки поставок в Европе.

"Мы будем сотрудничать с Еврокомиссией в решении этого вопроса, потому что не хотим, чтобы материалы попадали в Россию. Компания настаивает на том, что материалы не попадут к производителям оружия. Но очень трудно доказать, что это не так. Так же трудно доказать, что это так", – добавил он.

Три недели назад во время визита Зеленского в Дублин Мартин сообщил, что его страна уже завершает расследование сообщений об экспорте в Россию глинозема – сырья для производства алюминия.

Этот вопрос также привлек внимание Европейской комиссии.