Як перестановки в уряді Німеччини вдарили по канцлеру Мерцу і чому це небезпечно

Під час літнього політичного затишшя канцлер Німеччини Фрідріх Мерц несподівано вирішив перезавантажити уряд у частині, що є квотою його партії.

Формальним приводом для цього стала відставка голови фракції ХДС/ХСС Єнса Шпана після скандалу, пов'язаного з народженням дитини за допомогою сурогатної матері.

Однак реальним мотивом такого кроку називають необхідність зміцнити позиції консерваторів напередодні вересневих виборів у трьох землях – на тлі загального падіння довіри до уряду.

Про створений канцлером Фрідріхом Мерцом "кадровий хаос" на тлі тиску через зростання популярності "Альтернативи для Німеччини", читайте в статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої "Дитячі проблеми" команди Мерца: як перестановки в уряді запустили кризу в Німеччині. Далі – стислий її виклад.

Нинішні кадрові перестановки стали прямим наслідком політичної кризи, що розгорнулась у ХДС в середині липня.

15 липня християнський демократ Єнс Шпан, керівник фракції ХДС/ХСС у Бундестазі, і його чоловік Даніель Функе повідомили про народження дитини завдяки сурогатній матері у США.

Сурогатне материнство в Німеччині заборонене, а німецькі консерватори традиційно виступають проти такої практики.

Понад те, і сам Шпан у минулому публічно перебував в опозиції до ідеї народження дітей за допомогою сурогатних матерів.

Тож не дивно, що для частини однопартійців батьківство Шпана не лише стало виявом протиріччя партійним цінностям, а й продемонструвало подвійні стандарти і загострило проблему політичної довіри.

Саме тому через значний тиск і гостру реакцію однопартійців 18 липня Шпан подав у відставку з посади голови парламентської фракції.

На цьому тлі Мерц вирішив не обмежуватися лише заміною керівника фракції.

Наступником Шпана Мерц запропонував керівника своєї канцелярії Торстена Фрая, одного з найближчих своїх соратників. Саме Фрай має забезпечити дисципліну всередині парламентської більшості та вести переговори з коаліційними партнерами з СДПН.

Натомість новою керівницею канцелярії стала Ніна Варкен, яка до цього очолювала Міністерство охорони здоров'я.

Також канцлер змінив відповідального за відносини уряду з федеральними землями: Міхаеля Майстера замінив 33-річний депутат Філіп Амтор.

Посаду міністра охорони здоров'я замість Варкен отримав генеральний секретар ХДС Карстен Ліннеманн.

Утім, призначення Карстена Ліннеманна виявилось вкрай суперечливим рішенням. Новий міністр охорони здоров'я не має урядового досвіду чи досвіду у сфері охорони здоров’я. А у 2025 році він публічно пояснював на прикладі Міністерства охорони здоров’я, що не погодиться очолити міністерство, для якого у нього немає компетенцій.

Однак найбільшого удару по репутації канцлера завдала ситуація навколо Міністерства транспорту.

Мерц домовився про призначення на посаду фінансиста Фріца Гюнцлера, який згодом відмовився від посади.

У результаті Мерц залишився без кандидата буквально за кілька годин до пресконференції, на якій оголошував кадрові зміни, та зрештою був змушений пообіцяти, що подальші перестановки озвучить згодом.

Такий розвиток подій викликав критику не лише опозиції, а й усередині самої ХДС.

Вихідними Мерц оперативно визначив Штеффена Більгера, який вважається фахівцем у сфері транспорту, новим міністром.

Тим часом вже у вересні, після літніх канікул, відбудуться земельні вибори у трьох важливих землях. У Саксонії-Ангальт, Берліні та Мекленбурзі-Передній Померанії "Альтернатива для Німеччини" розраховує на високі результати.

У ХДС такий успіх "АдН" може поставити під сумнів здатність Мерца вести партію далі.

Докладніше – в матеріалі Христини Бондарєвої "Дитячі проблеми" команди Мерца: як перестановки в уряді запустили кризу в Німеччині.