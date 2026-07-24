Мерц оголосив перестановки в уряді і заявив, що це не кінець

У п’ятницю вранці канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив про перестановки в уряді, які він вирішив провести після відставки з посади глави фракції ХДС/ХСС Єнса Шпана у зв’язку зі скандалом із сурогатним материнством.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Карстен Ліннеманн, який до цього обіймав посаду генерального секретаря Християнсько-демократичного союзу Мерца, замінить Ніну Варкен на посаді міністра охорони здоров’я. Тим часом Варкен стане новим керівником апарату канцлера. Поки що незрозуміло, хто стане наступником Ліннеманна.

На пресконференції також був присутній Філіп Амтор як новий державний міністр Мерца – міністр, відповідальний за управління відносинами уряду з 16 федеральними землями. Про намір призначення Амтора раніше повідомляла ділова газета Handelsblatt.

Мерц заявив, що найближчим часом оголосить про подальші зміни в складі уряду. Ці рішення займуть "ще кілька днів, а може, й більше часу", зазначив він.

Німецький таблоїд Bild окремо повідомив, що Фріц Гюнцлер замінить Патріка Шнідера на посаді міністра транспорту, хоча Мерц не коментував це призначення під час своєї пресконференції в п’ятницю вранці.

Раніше стало відомо, що Торстен Фрай залишає керівництво відомством канцлера та стане лідером парламентської групи ХДС/ХСС замість Єнса Шпана.

Шпан пішов у відставку в суботу після народження дитини від сурогатної матері в Сполучених Штатах, що суперечить опозиції його власної партії до сурогатного материнства. Шпана свого часу вважали потенційним суперником Мерца.

Оглядачі відзначають, що Мерц скористався відставкою Шпана і провів перестановки, аби покращити становище свого вкрай непопулярного уряду напередодні регіональних виборів восени, на яких ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" може отримати свого першого земельного прем’єр-міністра.

Опитування у Німеччині підтверджують, що "Альтернатива для Німеччини" залишається найпопулярнішою партією на федеральному рівні і продовжує випереджати керівний блок.